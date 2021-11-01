Huawei запустила в России распродажу смартфонов, ноутбуков и наушников

Например, снижена цена на ноутбуки. Модель MateBook D 14 с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ предлагается за 49 990 рублей вместо 57 990.

Смартфон Huawei nova 8 можно купить за 29 999 рублей вместо 39 990 (финальная цена отобразится в корзине).

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 в цвете угольный чёрный можно приобрести за 6 990 рублей вместо 10 990.

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