Наука и технологии
Сегодня в 13:55
Huawei запустит спутники для связи 6G
Уже летом
Пока в мире даже не распространена на должном уровне технология 5G, но технологические компании уже работают над шестым поколением связи (6G). Huawei, например, уже готова запустить два тестовых спутника для 6G.
Сообщается, что Huawei намерена запустить два спутника в партнёрстве с двумя другими китайскими компаниями уже в июле. Задача проекта — проверить сетевые технологии 6G, разработанные Huawei.
С запуском спутников компания играть ведущую роль в глобальных исследованиях и разработках технологии 6G.
Ожидается, что сети шестого поколения будет быстрее сетей пятого поколения в 50 раз. Отличие новой технологии от уже существующей в том, что 5G полагается на базовые станции для передачи сигнала, а 6G — на спутники.
Ранее представитель Huawei заявил, что компания запустит свою сеть шестого поколения в 2030 году.