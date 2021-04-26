Huawei запустит спутники для связи 6G

Сообщается, что Huawei намерена запустить два спутника в партнёрстве с двумя другими китайскими компаниями уже в июле. Задача проекта — проверить сетевые технологии 6G, разработанные Huawei.

С запуском спутников компания играть ведущую роль в глобальных исследованиях и разработках технологии 6G.

Ожидается, что сети шестого поколения будет быстрее сетей пятого поколения в 50 раз. Отличие новой технологии от уже существующей в том, что 5G полагается на базовые станции для передачи сигнала, а 6G — на спутники.

Ранее представитель Huawei заявил, что компания запустит свою сеть шестого поколения в 2030 году.