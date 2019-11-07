Huawei заявила о готовности вечно оставаться под санкциями США

Чжэнфэй также отметил, что китайско-американские торговые переговоры его не беспокоят. По его мнению, Huawei — не является основным вопросом в торговой войне, потому что у компании практически нет деловых отношений с США. При этом Чжэнфэй утверждает, что никакой конфронтации с американскими властями у производителя устройств нет.

Сейчас Huawei создаёт собственный пакет решений для сетей 5G, не используя никаких американских технологий. И сложившаяся ситуация китайцев, похоже, не волнует. Чжэнфэй заявил, что не ожидает снятия санкций с компании.

«Они (прим. США) могут держать нас там вечность, потому что у нас всё будет хорошо и без них».