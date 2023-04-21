Humane представила необычное носимое устройство, создающее экран на вашей руке

Humane представила необычное носимое устройство, создающее экран на вашей рукеЛазерным проектором
Компания Humane, соучредителями которой являются бывшие сотрудники Apple, представила небольшое устройство, создающее виртуальный дисплей на ладони или другой поверхности.
Устройство меньше смартфона и работает на чипе Qualcomm под управлением ОС Android. Оно оснащено лазерным проектором, который создает зеленую проекцию квадратной формы с хорошей точностью. Присутствует также камера, которая использовалась на сцене для визуального перевода текста.
Предполагается наличие и других датчиков, а голосовые команды активируются постукиванием по корпусу устройства, которое можно установить под курткой или тканью, что активирует полоску желтого света в верхней его части.
В настоящее время устройство можно лишь предзаказать, а более подробная информация о необычной технике ожидается в 2023 году.