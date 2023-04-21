Humane представила необычное носимое устройство, создающее экран на вашей руке

Предполагается наличие и других датчиков, а голосовые команды активируются постукиванием по корпусу устройства, которое можно установить под курткой или тканью, что активирует полоску желтого света в верхней его части.

В настоящее время устройство можно лишь предзаказать, а более подробная информация о необычной технике ожидается в 2023 году.