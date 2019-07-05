Hyperloop между Петербургом и Москвой стоил бы дешевле, чем запланированная магистраль

Расчёты произвели специалисты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). По их версии, стоимость проекта строительства Hyperloop между столицами составила бы 1,18 триллиона рублей. Это если строить одну трубу. Стоимость ВСМ же оценивают в 1,5 триллиона рублей. Впрочем, двухтрубный вариант Hyperloop выходит намного дороже – в 3,25 триллиона рублей.

Вакуумный поезд теоретически может разгоняться до 1,2 тысяч километров в час. При такой скорости от Москвы до Петербурга можно будет доехать всего за 33 минуты. Скорость передвижения поездов по ВСМ должна составить 400 километров в час, согласно варианту проекта 2010 года. Стоит также учитывать, что максимальная скорость капсулы Hyperloop на испытаниях была равна лишь 457 километрам в час.

Во сколько же обошлась бы поездка на Hyperloop россиянину? По расчётам ИПЕМ, не менее чем в 16,1 тысячу рублей. Это неподъёмная сумма для петербуржца или москвича со средним доходом.