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Наука и технологии
06:00, 06 января 2024
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Hypershell представил улучшенные экзоскелеты с ИИ для туристов

На CES 2024 представят модели ProX и GoX

В прошлом году одним из фаворитов Kickstarter был экзоскелет Hypershell, обещающий «сверхчеловеческие» походы и бег по пересеченной местности. Разработка вернулась, на этот раз с двумя усовершенствованными моделями, и на выставке CES 2024 их представят во всей красе.

Hypershell — это не обычный экзоскелет для складов или заводов. Это устройство нацелено на дикую природу. Робоноги, которым помогает ИИ, способны компенсировать вес рюкзака и облегчить поход по горным тропам.

Оригинальный прототип Omega привлек внимание и собрал на Kickstarter более 1 миллиона долларов. Но попадет ли он в руки покупателей? Hypershell пока не уточняет сроки, разработчики заняты доработкой и обновлением ПО, однако уже готовы представить свои последние творения на выставке CES: горные экзоскелеты ProX и GoX.

Hypershell представил улучшенные экзоскелеты с ИИ для туристов
© Hypershell

ProX, ориентированный на длинные дистанции, благодаря мощности двигателя в 800 Вт и адаптивности ИИ обещает облегчить подъем, нагрузку на ноги и покорение сложного рельефа. Пока что GoX остается окутанным тайной, но на выставке о нем расскажут подробнее.

ProX складывается для удобной переноски в рюкзаке, может похвастаться 35 км запасом хода на аккумуляторе и работает даже при низких температурах (-20°C). И не волнуйтесь, он также защищен от непогоды (IP54).

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#экзоскелет
,
#разработка
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