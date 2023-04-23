Hyundai готовит свой луноход: раскрыты новые подробности

Hyundai готовит свой луноход: раскрыты новые подробностиИспытания должны начаться в следующем году
Hyundai Motor Group объявила о сотрудничестве с крупными корейскими исследовательскими институтами для разработки и запуска лунохода к 2027 году. Ожидается, что автомобиль будет оснащен солнечной зарядкой, автономным управлением, терморегулированием, радиационной защитой и грузоподъемностью до 70 кг.
Hyundai и дочерняя компания Kia предоставят передовую робототехнику, камеры, LiDAR, двигатели, колеса и подвеску для автомобиля, а Hyundai Rotem предоставит технологию производства роботов. Марсоход также будет нести научную полезную нагрузку, которая позволит проводить раскопки и углубления, а также поможет человеку в исследовании.
Конечной целью Hyundai является создание универсальной мобильной платформы, способной работать с различными полезными нагрузками. Первоначальные испытания запланированы на вторую половину 2024 года, после запуска аппарат будет работать вблизи Южного полюса Луны.