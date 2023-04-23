Hyundai готовит свой луноход: раскрыты новые подробности

Hyundai и дочерняя компания Kia предоставят передовую робототехнику, камеры, LiDAR, двигатели, колеса и подвеску для автомобиля, а Hyundai Rotem предоставит технологию производства роботов. Марсоход также будет нести научную полезную нагрузку, которая позволит проводить раскопки и углубления, а также поможет человеку в исследовании.

Конечной целью Hyundai является создание универсальной мобильной платформы, способной работать с различными полезными нагрузками. Первоначальные испытания запланированы на вторую половину 2024 года, после запуска аппарат будет работать вблизи Южного полюса Луны.