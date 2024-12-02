Hyundai и Kia представили носимого робота

В отличие от экзоскелетов с питанием, X-ble Shoulder основан на легкой конструкции из углеродного композита и весит всего 1,9 кг. Он генерирует вспомогательную силу с помощью системы крутящего момента, которая не требует батарей или зарядки. Устройство выдерживает 700 000 складываний в год, легко снимается и чистится.

Доступны две версии: базовая модель с усилием 2,9 кгс и регулируемая модель, обеспечивающая усилие до 3,7 кгс. Hyundai и Kia планируют внедрить устройство на своих заводах к середине 2025 года, а к 2026 году выйти на международные рынки.

Компании также разрабатывают X-ble Waist, предназначенный для подъема тяжелых предметов, и X-ble MEX, медицинский экзоскелет для реабилитации.