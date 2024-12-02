Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2024, 03:45
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Hyundai и Kia представили носимого робота

Для повышения эффективности труда
Hyundai и Kia представили «X-ble Shoulder» — носимого робота, призванного снизить травматизм на рабочем месте и повысить эффективность труда. Устройство создали для инженеров, выполняющих «задачи над головой», снижая нагрузку на плечи на 60% и уменьшая напряжение мышц на 30%.
Hyundai и Kia представили носимого робота

© Hyundai

В отличие от экзоскелетов с питанием, X-ble Shoulder основан на легкой конструкции из углеродного композита и весит всего 1,9 кг. Он генерирует вспомогательную силу с помощью системы крутящего момента, которая не требует батарей или зарядки. Устройство выдерживает 700 000 складываний в год, легко снимается и чистится.

Доступны две версии: базовая модель с усилием 2,9 кгс и регулируемая модель, обеспечивающая усилие до 3,7 кгс. Hyundai и Kia планируют внедрить устройство на своих заводах к середине 2025 года, а к 2026 году выйти на международные рынки.

Компании также разрабатывают X-ble Waist, предназначенный для подъема тяжелых предметов, и X-ble MEX, медицинский экзоскелет для реабилитации.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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