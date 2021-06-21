Hyundai купила разработчика военных роботов-собак

Наука и технологии
Сегодня в 18:17
Hyundai купила разработчика военных роботов-собакРобособак хотят использовать в производстве
Стало известно, что Hyundai приобрела 80% долю в Boston Dynamics — компании, которая разработала знаменитого робопса Spot.
Вся компания Boston Dynamics оценивается в $1,1 млрд. 80% теперь принадлежат Hyundai, а 20% остались у прежнего владельца — холдинга Softbank.
Известно, что Hyundai хочет внедрить роботов в производство и строительство. Компания уже выпустила ролик о приобретении Boston Dynamics. Если верить рекламе, Hyundai намерена использовать разработки купленной компании для создания экзоскелетов для помощи инвалидам. А робопсы смогут помогать незрячим передвигаться в пространстве.
Напомним, Hyundai объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Ранее робота-собаку Spot испытала французская армия в боевых учениях.