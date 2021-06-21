Hyundai купила разработчика военных роботов-собак

Вся компания Boston Dynamics оценивается в $1,1 млрд. 80% теперь принадлежат Hyundai, а 20% остались у прежнего владельца — холдинга Softbank.

Известно, что Hyundai хочет внедрить роботов в производство и строительство. Компания уже выпустила ролик о приобретении Boston Dynamics. Если верить рекламе, Hyundai намерена использовать разработки купленной компании для создания экзоскелетов для помощи инвалидам. А робопсы смогут помогать незрячим передвигаться в пространстве.