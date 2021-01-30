Hyundai не понравились условия совместной работы над электромобилем Apple

Как пишет источник, перспективы заключения сделки под угрозой. Руководство Hyundai разделилось во мнениях по поводу сотрудничества с Apple. Hyundai в основном беспокоится о том, что может стать контрактным производителем для другого бренда.

«Мы не компания, которая производит автомобили для других», — заявили в Hyundai.

Сообщается, что Apple и Hyundai начали первые переговоры по поводу партнёрства в 2018 году. Однако прогрессу на переговорах помешало нежелание Hyundai сотрудничать с другими компаниями. Однако у неё есть избыточные мощности, которые могли увеличить объём производства Hyundai, если бы она согласилась выступать в качестве контрактного производителя.