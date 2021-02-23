Hyundai представила электромобиль с солнечной батареей на крыше

Также у новинки есть аккумулятор, способный обеспечить до 480 километров на одном заряде. Электрокар также поддерживает быструю зарядку — от 10% до 80% его можно зарядить за 18 минут.

Ioniq 5 стал у Hyundai первым автомобилем на электрической платформе. До этого компания просто производила электрические версии обычных моделей. Новинка также отличается наличием крыши с солнечными панелями — эту опцию можно выбрать при покупке. Панель состоит из 46 отдельных сегментов. Hyundai, к сожалению, не сообщила, сколько энергии может выработать солнечная батарея. Журналисты пишут, что, вероятно, панель способна производить 210 ватт-часов энергии.

Ioniq 5 также может заряжать другие автомобили или устройства. Электрокар можно будет купить в разных версиях — с задним приводом или полным. Самая мощная версия сможет развивать мощность 306 лошадиных сил и набирать скорость до 100 километров в час за 5,2 секунды.

Продажи новинки начнутся в первой половине 2021 года.