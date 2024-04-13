И даже не «айтишники»: названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Агенты по недвижимости оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами, средняя предлагаемая зарплата которых составляет 135 179 рублей в месяц. Это на 10% больше, чем в первом квартале 2023 года. Важно отметить, что зарплата агентов по недвижимости часто зависит от процента от продаж, что может существенно повлиять на их общий заработок.

Программисты занимают второе место в списке со средней предлагаемой зарплатой 117 772 рубля в месяц для позиций с полной занятостью в первом квартале 2024 года. Это означает рост на 14% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что эта цифра отражает средние показатели для программистов начального уровня, так как зарплаты для среднего и высшего звена часто не указываются в объявлениях о вакансиях.

Вместо этого работодатели договариваются о компенсации, исходя из опыта и ожиданий кандидата в процессе собеседования.

Среди профессий со средней зарплатой ниже 100 000 рублей самыми высокооплачиваемыми оказались IT-аналитики, менеджеры по развитию бизнеса и аудиторы. Их средняя предлагаемая зарплата составила 99 833 рубля, 95 556 рублей и 92 597 рублей в месяц соответственно.