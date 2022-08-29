И для зубов, и для природы: учёные рассказали, чем полезно фторирование воды

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И для зубов, и для природы: учёные рассказали, чем полезно фторирование водыНо пока мало кто имеет доступ к такой воде
Известно, что фторирование питьевой воды снижает уровень заболеваемости кариесом в любом возрасте. Теперь учёные нашли ещё одно преимущество этого метода. Оказалось, что фторирование воды почти не приносит вреда окружающей среде по сравнению с другими мерами профилактики болезни.
Исследователи оценили воздействие фторирования воды на окружающую среду для отдельного пятилетнего ребёнка в течение одного года и сравнили это с традиционным использованием фторсодержащего лака и программ чистки зубов, которые проводятся в некоторых школах Великобритании.
Учёные пришли к выводу, что фторирование воды оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду и имеет наименьшее влияние на количество лет жизни с поправкой на инвалидность по сравнению со всеми другими программы профилактики кариеса.