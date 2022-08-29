И для зубов, и для природы: учёные рассказали, чем полезно фторирование воды

Но пока мало кто имеет доступ к такой воде

Известно, что фторирование питьевой воды снижает уровень заболеваемости кариесом в любом возрасте. Теперь учёные нашли ещё одно преимущество этого метода. Оказалось, что фторирование воды почти не приносит вреда окружающей среде по сравнению с другими мерами профилактики болезни.