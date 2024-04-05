И их коснулся кризис: Apple объявила о сокращении более 700 сотрудников

Опубликовано 05 апреля 2024, 21:45
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И их коснулся кризис: Apple объявила о сокращении более 700 сотрудниковОн никого не щадит
Apple подтвердила предстоящие увольнения, которые затронут более 700 сотрудников. Эта новость последовала за недавними решениями компании отказаться от инициативы по созданию автомобиля с автопилотом, известным внутри компании под названием «Project Titan», и провести переоценку собственных Micro-LED-дисплеев.
Об увольнениях стало известно после того, как Apple подала обязательные документы, информирующие пострадавших сотрудников и правительственные агентства о массовых сокращениях.
По сообщениям, Apple пытается перераспределить пострадавших сотрудников, предлагая некоторым инженерам, занятым в автомобильном проекте, должности, связанные с функциями искусственного интеллекта. Однако масштаб проекта Project Titan (более 2 000 сотрудников) делает маловероятным перераспределение всех сотрудников.
Увольнения в команде Micro-LED, вероятно, указывают на задержку в разработке Apple собственных дисплеев. Между тем, сокращение штата, связанное с Siri, потенциально может быть связано со значительным обновлением, запланированным для iOS 18.