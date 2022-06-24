И спортзал не нужен: представлены экзомышцы для рук

Комбинация жилета и манжеты использует датчики для определения ваших предполагаемых движений и запускает мотор, который сокращает кабель, проходящий вдоль ваших мышц. По сути, вы получаете дополнительное сухожилие, которое обеспечивает дополнительную силу и выносливость.

Дюжина добровольцев могла выполнять упражнения намного дольше обычного, причем выносливость человека с мышечной дистрофией увеличилась на 60 процентов, а человека с травмой спинного мозга - в три раза. По словам ученых, даже люди без травм занимались на 30 процентов дольше.

Но носить такое долго вы вряд ли сможете – привод Myoshirt и громоздкий внешний блок управления весят около 4 кг. Команда работает над уменьшением устройства.