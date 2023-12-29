И такое бывает: после урагана местные реки распространили сальмонеллу

Это неожиданное открытие, опубликованное в журнале Geohealth, имеет значительные последствия для контроля распространения возбудителей болезней после наводнений, особенно в развивающихся странах, подверженных все более частым тропическим штормам.

Команда Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне под руководством профессора гражданского и экологического строительства Хелен Нгуен и аспиранта Юцина Мао использовала генетический анализ для отслеживания источника S. enterica в образцах окружающей среды после урагана.

Традиционно загрязнение паводковых вод связывают с отходами жизнедеятельности людей и животных из таких источников, как канализационные системы и животноводческие фермы. Однако определить точный источник было непросто. Команда собрала образцы воды в различных местах ниже по течению от свиноферм. Удивительно, но 23 из 25 образцов содержали S. enterica, однако генетический анализ выявил одну особенность.

«Бактерии были не от животных или навоза», — говорит Нгуен. «Генетические отпечатки указывали на местные реки и ручьи как на источник». Это означает, что бактерии уже процветали в естественной среде, ожидая события, подобного урагану, чтобы распространиться.