И такое бывает: представлен кондиционер для улицы

Устройство весит 17,5 кг само по себе и 25 кг с установленной дополнительной батареей емкостью 1 008 Втч. В отличие от некоторых предыдущих проектов EcoFlow, здесь для спонсирования не используется Kickstarter, но у компании есть похожая подписка, предлагающая более дешевые варианты для тех, кто поддержит производителя, чтобы купить его раньше. Портативный кондиционер Wave можно приобрести со скидкой за 1199 долларов в самой минимальной комплектации.

Производитель утверждает, что когда устройства начнут поставляться в июле, они будут иметь мощность охлаждения 4000 BTU, что является самым высоким показателем среди портативных кондиционеров с батарейным питанием и будут охлаждать площадь 8 квадратных метров с 28°C до 23,8°C за восемь минут. Согласно FAQ, оптимальный размер для быстрого охлаждения - это площадь палатки на четырех человек.