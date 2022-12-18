И такое бывает: загрязнённый шпинат вызвал галлюцинации у людей

Пострадавшие купили шпинат Riviera Farms в магазине Costco. Первоначальные исследования предполагают, что отравление было вызвано присутствием «случайного загрязнителя в пищевом продукте».

Органы здравоохранения предупредили о «серьёзных» возможных симптомах, связанных с употреблением шпината, включая спутанность сознания, галлюцинации, учащённое сердцебиение и помутнение зрения.