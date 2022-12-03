И тут обман: «следы жизни» на Венере оказались на самом деле земными

В 2020 году учёные заявили, что увидели в атмосфере Венеры следы присутствия фосфина. На Земле это вещество производится анаэробными экосистемами. Теперь международная группа исследователей из США и Германии перепроверила заявления с помощью стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA).

Поскольку обсерватория находится на высоте 12-14 километров над землёй, она может «смотреть» не через нижние слои атмосферы планеты. Это уменьшает вероятность получения сигнала о фосфине из земных источников.

В результате обсерватория не нашла никаких следов фосфина в атмосфере Венеры. То есть в предыдущих исследованиях учёные «засекли» земное вещество.