И тут обман: «следы жизни» на Венере оказались на самом деле земными

И тут обман: «следы жизни» на Венере оказались на самом деле земнымиПомогло повторное исследование
Людям так хочется найти жизнь на других планетах, что нередко они принимают за признаки этого нечто совершенное стороннее. Так случилось в очередной раз и с Венерой.
Фото: Pixabay
В 2020 году учёные заявили, что увидели в атмосфере Венеры следы присутствия фосфина. На Земле это вещество производится анаэробными экосистемами. Теперь международная группа исследователей из США и Германии перепроверила заявления с помощью стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA).
Поскольку обсерватория находится на высоте 12-14 километров над землёй, она может «смотреть» не через нижние слои атмосферы планеты. Это уменьшает вероятность получения сигнала о фосфине из земных источников.
В результате обсерватория не нашла никаких следов фосфина в атмосфере Венеры. То есть в предыдущих исследованиях учёные «засекли» земное вещество.