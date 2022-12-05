И тут суеверия: перечислены главные цифровые страхи россиян

Большинство (75% ) опрошенных верит в то, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет». Они считают, что мошенники могут записать разговор и использовать ответ, чтобы украсть деньги с банковского счёта.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это не более чем байка. «На самом деле системы голосовой идентификации действительно используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов. Голоса будет недостаточно для проведения операции со средствами на счетах или внесения изменений», — пояснили специалисты.

Также популярны заблуждения, будто сертификат HTTPS гарантирует безопасность сайта (60%), откат до заводских настроек полностью и безвозвратно удаляет всю информацию на телефоне (57%), что во время подозрительных роботизированных обзвонов нельзя нажимать «1» или «2» в тональном режиме на смартфоне (53%) и что устройство, не подключенное к интернету, невозможно заразить вирусами (50%). Помимо этого, 32% опрошенных думают, что режим «Инкогнито» в браузере обеспечивает полную анонимность в интернете.