И вам советуем: удаленная работа стала новой нормой

Опрос, в котором изучалось, как американцы проводили свое время в 2022 году, показал, что изменения, вызванные пандемией, продолжают оказывать длительное влияние, как минимум на Штаты.

В то время как некоторые «белые воротнички» вернулись в офис, значительное число людей приняли удаленную работу как новую норму. Джулия Поллак, главный экономист компании ZipRecruiter, считает, что работа из дома - это постоянный сдвиг, и многие компании используют подход, основанный на удаленной работе.

Данные также показывают, что удаленная работа имеет свои преимущества для сотрудников, включая экономию времени и средств на проезд и повышенную гибкость.

Исследование показало, что в 2022 году 34% работников в возрасте от 15 лет и старше работали из дома, причем 54% из опрошенных работников со степенью бакалавра или выше также занимаются своей работой из дома.