И ваш не исключение: у каждого мозга есть свой «отпечаток пальца»

Исследование показало, что каждый человек обладает уникальным «болевым отпечатком», характеризующимся индивидуальными различиями в быстро меняющихся мозговых волнах, известных как гамма-колебания, которые связаны с восприятием боли.

Предыдущие исследования не обращали внимания на эти различия, рассматривая их как незначительный шум при сканировании мозга. Однако нынешнее исследование подчеркивает важность индивидуальной изменчивости гамма-колебаний и обращает внимание на их стабильность во времени.

Результаты исследования открывают возможности для выявления отдельных паттернов активности мозга, связанных с восприятием боли, что потенциально может привести к персонализированным подходам в лечении этой самой боли.