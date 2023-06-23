Наука и технологии
21:21, 23 июня 2023
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И ваш не исключение: у каждого мозга есть свой «отпечаток пальца»

Но для этого должно быть больно

Новое исследование, проведенное Университетом Эссекса и Мюнхенским университетом Людвига Максимилиана, позволило выяснить интригующую информацию о реакции мозга на боль.

И ваш не исключение: у каждого мозга есть свой «отпечаток пальца»

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Исследование показало, что каждый человек обладает уникальным «болевым отпечатком», характеризующимся индивидуальными различиями в быстро меняющихся мозговых волнах, известных как гамма-колебания, которые связаны с восприятием боли.

Предыдущие исследования не обращали внимания на эти различия, рассматривая их как незначительный шум при сканировании мозга. Однако нынешнее исследование подчеркивает важность индивидуальной изменчивости гамма-колебаний и обращает внимание на их стабильность во времени.

Результаты исследования открывают возможности для выявления отдельных паттернов активности мозга, связанных с восприятием боли, что потенциально может привести к персонализированным подходам в лечении этой самой боли.

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