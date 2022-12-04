И ведь это не первый такой магазин: американцы выстроились в огромную очередь на открытии нового Apple Store

12:59, 04 декабря 2022
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И ведь это не первый такой магазин: американцы выстроились в огромную очередь на открытии нового Apple StoreНа открытии раздавали фирменные шоперы
Apple официально открыла свой новый розничный магазин в США, расположенный в огромном торговом центре American Dream в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. Новый магазин отличается новейшим дизайном. Вероятно, он привлёк огромную толпу людей.
Фото: Unsplash
По фото и видео видно, что очередь протянулась по всему верхнему уровню торгового центра.
New Apple store opening. Line is insane. pic.twitter.com/ofz5uJuD45— GregsGadgets (@GregoryMcFadden) December 3, 2022
Те, кто присутствовал на торжественном открытии, получили в подарок специальную большую сумку от Apple с красочным логотипом. В магазине есть выделенная зона выдачи, новые столешницы для сессий Today at Apple и многое другое.