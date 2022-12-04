Наука и технологии
12:59, 04 декабря 2022
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И ведь это не первый такой магазин: американцы выстроились в огромную очередь на открытии нового Apple Store

На открытии раздавали фирменные шоперы

Apple официально открыла свой новый розничный магазин в США, расположенный в огромном торговом центре American Dream в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. Новый магазин отличается новейшим дизайном. Вероятно, он привлёк огромную толпу людей.

И ведь это не первый такой магазин: американцы выстроились в огромную очередь на открытии нового Apple Store

Фото: Unsplash

По фото и видео видно, что очередь протянулась по всему верхнему уровню торгового центра.

Те, кто присутствовал на торжественном открытии, получили в подарок специальную большую сумку от Apple с красочным логотипом. В магазине есть выделенная зона выдачи, новые столешницы для сессий Today at Apple и многое другое.

Источник:9to5mac
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