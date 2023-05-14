И ведь они не под санкциями: криптобиржа Binance покидает Канаду

Те, кто решил остаться, должны соблюдать более строгие правила, в том числе получить одобрение CSA, прежде чем позволить пользователям покупать или вносить на свой счет стейблкоины.

Binance заявила о своих усилиях по поддержке канадских пользователей, изучив альтернативные варианты, но в итоге пришла к выводу, что продолжение деятельности в стране более «нецелесообразно». Биржа сохраняет оптимизм по поводу возвращения в Канаду в будущем.

Напомним, что ранее Биржа столкнулась с пристальным вниманием еще и в Северной Америке, где Министерство юстиции США и Налоговая служба проводят расследования в связи с предполагаемым отмыванием денег и нарушением российских санкций.