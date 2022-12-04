И вы это пьете: как микропластик делает вредные вещества еще вреднее

Микропластик - маленькие кусочки пластика длиной менее пяти миллиметров. В наше время микропластик встречается повсеместно, вплоть до воды, которую вы пьете, потому что его тяжело фильтровать.

Поскольку микропластик может накапливать на своей поверхности другие загрязнители окружающей среды, такие как тяжелые металлы или органические молекулы, он может представлять еще большую проблему для дикой природы, растений и людей, чем предполагалось ранее. Потому что микропластик и коктейль веществ на нем могут взаимодействовать друг с другом, изменяя свои химические свойства. Например, некоторые металлы, такие как хром (Cr), могут принимать различные степени окисления, находясь на поверхности микропластика. И хотя Cr(III) относительно безопасен, Cr(VI) токсичен. Поэтому ученые хотели исследовать, как может меняться состояние окисления Cr при связывании с микропластиком, и как на это может повлиять распространенное органическое загрязнение: молекулы ультрафиолетовых фильтров.

Исследователи создали смеси Cr и полистирольных частиц микропластика как с УФ-фильтрами бензофенонового типа, так и без них. Команда обнаружила, что в присутствии УФ-фильтра микропластик может агрегировать еще больше Cr. Кроме того, степень окисления Cr была выше в смесях, содержащих фильтры.

По мнению исследователей, это означает, что микропластик может способствовать преобразованию загрязняющих веществ в более вредную форму - ранее не доказанное взаимодействие.