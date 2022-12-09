И вы тоже: учёные заявили, что люди не могут точно определять агрессию у собак и других людей

19:58, 09 декабря 2022
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И вы тоже: учёные заявили, что люди не могут точно определять агрессию у собак и других людейА вот с макаками дела лучше
Учёные выяснили, что агрессию собак и людей мы определяем хуже всего. Вероятно, из-за того, что нам они априори кажутся более дружелюбными.
Фото: Unsplash
Исследователи сравнили, как люди оценивают агрессию, проявляемую другими людьми, собаками и обезьянами. В эксперименте участвовали 92 человека. Они просмотрели 27 видеоклипов, в каждом из которых показывали невербальное взаимодействие между парой детей, собак или макак.
Оказалось, что участники предсказывали характер взаимодействий точно в 50-80% случаев. Точность зависела как от вида, так и от социального контекста взаимодействия. Агрессию у макак люди определяли лучше, чем у других.