Наука и технологии
Опубликовано 05 января 2025, 10:30
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IBM и GlobalFoundries урегулировали многомиллиардные иски

«Мир, дружба, жвачка» ©
IBM и производитель полупроводников GlobalFoundries достигли мирового соглашения, разрешив все судебные разбирательства между собой. Судебные разбирательства, затрагивающие вопросы нарушения контракта, патентов и коммерческой тайны, продолжались с 2021 года.
IBM и GlobalFoundries урегулировали многомиллиардные иски
© Carson Masterson

Обе компании пришли к соглашению, которое позволит им ещё и изучить новые возможности для сотрудничества.

Спор начался после сделки 2014 года, в рамках которой IBM передала свой бизнес по производству полупроводников компании GlobalFoundries. IBM обвинила компанию в несвоевременной поставке чипов, что привело к предъявлению иска на сумму 2,5 миллиарда долларов. GlobalFoundries утверждала, что выполнила свои контрактные обязательства и даже сэкономила деньги IBM, переключившись на Samsung в качестве поставщика 7-нм чипов.

В 2023 году GlobalFoundries подала еще один иск, обвинив IBM в разглашении коммерческих секретов своим партнерам, Intel и японской Rapidus.

Теперь компании урегулировали спор и «довольны результатом».

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
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