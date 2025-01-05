Опубликовано 05 января 2025, 10:301 мин.
IBM и GlobalFoundries урегулировали многомиллиардные иски«Мир, дружба, жвачка» ©
IBM и производитель полупроводников GlobalFoundries достигли мирового соглашения, разрешив все судебные разбирательства между собой. Судебные разбирательства, затрагивающие вопросы нарушения контракта, патентов и коммерческой тайны, продолжались с 2021 года.
Обе компании пришли к соглашению, которое позволит им ещё и изучить новые возможности для сотрудничества.
Спор начался после сделки 2014 года, в рамках которой IBM передала свой бизнес по производству полупроводников компании GlobalFoundries. IBM обвинила компанию в несвоевременной поставке чипов, что привело к предъявлению иска на сумму 2,5 миллиарда долларов. GlobalFoundries утверждала, что выполнила свои контрактные обязательства и даже сэкономила деньги IBM, переключившись на Samsung в качестве поставщика 7-нм чипов.
В 2023 году GlobalFoundries подала еще один иск, обвинив IBM в разглашении коммерческих секретов своим партнерам, Intel и японской Rapidus.
Теперь компании урегулировали спор и «довольны результатом».