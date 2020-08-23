Наука и технологии
Сегодня 17:15
IBM и Microsoft отказались от «расистских» терминов в программном коде
Как и многие другие компании ранее
Ранее Twitter, GitHub и разработчики Linux решили больше не использовать в коде термины, которые могут быть неоднозначно восприняты некоторыми сообществами. Речь, в частности, идёт о «master», «slave», «blacklist». Теперь и IBM с Microsoft отказались от «расистских» терминов в программном коде.
Стоит отметить, что IBM и Microsoft — крупнейшие технологические компании на сегодня. Сообщается, что инициатива по избавлению от неугодных терминов в Microsoft началась с заявлений рядовых сотрудников, а в IBM была «спущена» сверху, то есть решение принимало руководство компании.
В IBM сейчас пересматривают около 15 терминов и ищут для них альтернативы. Список включает в себя:
- master — главный;
- slave — подчинённый;
- blacklist — чёрный список;
- whitelist — белый список;
- white label — белая этикетка (название концепции сотрудничества);
- white paper — белая книга (инструмент продвижения);
- man-hours — человеко-час;
- Chinese walls — Китайская стена (обозначает меры защиты конфиденциальности).
В будущем в IBM хотя заняться «гендерно-предвзятыми» терминами.
В Microsoft также добавили предупреждения на страницы со старыми терминами о том, что они могут быть оскорбительными.