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IBM и Microsoft отказались от «расистских» терминов в программном коде

Как и многие другие компании ранее
Ранее Twitter, GitHub и разработчики Linux решили больше не использовать в коде термины, которые могут быть неоднозначно восприняты некоторыми сообществами. Речь, в частности, идёт о «master», «slave», «blacklist». Теперь и IBM с Microsoft отказались от «расистских» терминов в программном коде.

Стоит отметить, что IBM и Microsoft — крупнейшие технологические компании на сегодня. Сообщается, что инициатива по избавлению от неугодных терминов в Microsoft началась с заявлений рядовых сотрудников, а в IBM была «спущена» сверху, то есть решение принимало руководство компании.

В IBM сейчас пересматривают около 15 терминов и ищут для них альтернативы. Список включает в себя:

  • master — главный;
  • slave — подчинённый;
  • blacklist — чёрный список;
  • whitelist — белый список;
  • white label — белая этикетка (название концепции сотрудничества);
  • white paper — белая книга (инструмент продвижения);
  • man-hours — человеко-час;
  • Chinese walls — Китайская стена (обозначает меры защиты конфиденциальности).

В будущем в IBM хотя заняться «гендерно-предвзятыми» терминами.

В Microsoft также добавили предупреждения на страницы со старыми терминами о том, что они могут быть оскорбительными.