IBM и Microsoft отказались от «расистских» терминов в программном коде

Стоит отметить, что IBM и Microsoft — крупнейшие технологические компании на сегодня. Сообщается, что инициатива по избавлению от неугодных терминов в Microsoft началась с заявлений рядовых сотрудников, а в IBM была «спущена» сверху, то есть решение принимало руководство компании.

В IBM сейчас пересматривают около 15 терминов и ищут для них альтернативы. Список включает в себя:

master — главный;

slave — подчинённый;

blacklist — чёрный список;

whitelist — белый список;

white label — белая этикетка (название концепции сотрудничества);

white paper — белая книга (инструмент продвижения);

man-hours — человеко-час;

Chinese walls — Китайская стена (обозначает меры защиты конфиденциальности).

В будущем в IBM хотя заняться «гендерно-предвзятыми» терминами.

В Microsoft также добавили предупреждения на страницы со старыми терминами о том, что они могут быть оскорбительными.