IBM купила HashiCorp за 6,4 миллиарда долларов

Опубликовано 28 февраля 2025, 03:321 мин.
IBM купила HashiCorp за 6,4 миллиарда долларовСделку подтвердят в ближайшее время
IBM официально приобрела компанию HashiCorp за 6,4 миллиарда долларов, завершив сделку после получения одобрения от регулирующих органов Великобритании и США.
HashiCorp известна благодаря Terraform, инструменту, который помогает компаниям автоматизировать и управлять облачной инфраструктурой. Изначально открытый исходный код, Terraform стал проприетарным в 2023 году, что сделало HashiCorp более привлекательным объектом для приобретения.
IBM, которая сместила акцент с традиционных систем на облачные вычисления, рассматривает Terraform как ключевое дополнение к своей гибридной облачной стратегии. С помощью этой покупки IBM намерена расширить свои облачные сервисы и поддержать предприятия в развертывании современных приложений.