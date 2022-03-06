IBM отказалась от сотрудничества с российскими военными предприятиями

Наука и технологии
Сегодня в 13:45
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IBM отказалась от сотрудничества с российскими военными предприятиямиИ приостановила деятельность в России
IBM заявила, что больше не продаёт свои технологии в России в поддержку Украины.
Компания пояснила, что безопасность её сотрудников лежит в основе всех решений, и главным приоритетом IBM являются сотрудники и их семьи в пострадавших регионах. Компания находится в постоянном контакте с местными командами, чтобы предоставить помощь в переезде, финансовую поддержку и др.
Помимо того, что IBM не продаёт технологии в России, компания также не ведёт дела с российскими военными организациями.
Ранее из России в знак протеста также ушли Intel, AMD, Apple, Microsoft и др. Сегодня ночью стало известно, что Visa и Mastercard перестают работать в России. Теперь картами, выпущенными российскими банками, нельзя будет пользоваться за рубежом.
Источник: IBM