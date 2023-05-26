IBM создаст квантовый компьютер мощностью 100 000 кубитов: нынешний рекорд — 433 кубита

Этот шаг был предпринят после того, как в прошлом году IBM установила рекорд, создав квантовый процессор, содержащий 433 кубита. Компания стремится продвинуть квантовые вычисления в полномасштабную эксплуатацию, где они смогут решать сложные задачи, которые обычные суперкомпьютеры не в состоянии решить.

Этот подход, известный как квантово-ориентированные суперкомпьютеры, предполагает объединение мощности 100 000 кубитов с классическими суперкомпьютерами для достижения революционных успехов в самых разных областях.

Вице-президент IBM по квантовым технологиям Джей Гамбетта подчеркнул важность академических исследований и сотрудничества для воплощения этой идеи в жизнь.