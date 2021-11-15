IBM выпустит квантовый процессор с производительностью выше, чем у современных ПК

Чип назвали Eagle. Он имеет 127 кубитов (кубит — наименьшая единица информации в квантовом компьютере, аналог бита в обычном компьютере). Кубиты могут выступать и как единица, и как ноль одновременно. Из-за этого однажды квантовые компьютеры могут стать намного быстрее, чем их классические аналоги. Но их чрезвычайно сложно построить — для работы требуются огромные криогенные холодильники.

Чип Eagle первый, кто имеет более 100 кубитов. IBM заявила, что планирует выпустить в 2022 году процессор Osprey и вовсе с 433 кубитами, а также чип Condor с 1121 кубитом. Это позволит сделать прорыв в квантовых вычислениях.