IBM выпустит квантовый процессор с производительностью выше, чем у современных ПК

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IBM выпустит квантовый процессор с производительностью выше, чем у современных ПКЭто будет прорыв
International Business Machines (IBM) сообщила, что разработала новый чип для квантовых вычислений. В компании утверждают, что процессор позволит квантовым системам превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в течение следующих двух лет.
Чип назвали Eagle. Он имеет 127 кубитов (кубит — наименьшая единица информации в квантовом компьютере, аналог бита в обычном компьютере). Кубиты могут выступать и как единица, и как ноль одновременно. Из-за этого однажды квантовые компьютеры могут стать намного быстрее, чем их классические аналоги. Но их чрезвычайно сложно построить — для работы требуются огромные криогенные холодильники.
Чип Eagle первый, кто имеет более 100 кубитов. IBM заявила, что планирует выпустить в 2022 году процессор Osprey и вовсе с 433 кубитами, а также чип Condor с 1121 кубитом. Это позволит сделать прорыв в квантовых вычислениях.
Источник: Reuters