Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 19:30
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Идеально при шумных соседях: создан прорывной материал, гасящий вибрации

И снижающий шум
Исследователи из ETH Zurich разработали инновационный композитный материал, который эффективно гасит вибрации и шум, сохраняя при этом жесткость. Обычно демпфирующие материалы, такие как пены или резина, делают технические системы более громоздкими и менее эффективными, но это новое изобретение может изменить ситуацию.
Идеально при шумных соседях: создан прорывной материал, гасящий вибрации

© Michel Büchel / ETH Zurich

Под руководством Иоанны Цимури команда создала слоистый материал, состоящий из ультратонких резиноподобных полимерных слоев между жесткими пластинами из стекла или кремния. Секрет заключается в точной толщине этих слоев, рассчитанной с помощью компьютерных моделей.

Материал успешно гасит как механические вибрации, так и шум, что было доказано в лабораторных испытаниях. При падении на стол материал ударялся тихо и даже не подпрыгивал, что делает созданный композит идеальным для применения в окнах, корпусах машин и других автомобильных деталях, а также в аэрокосмической отрасли.

Источник:ETH Zurich
Автор:Максим Многословный
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