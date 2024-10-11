Идеально при шумных соседях: создан прорывной материал, гасящий вибрации

Под руководством Иоанны Цимури команда создала слоистый материал, состоящий из ультратонких резиноподобных полимерных слоев между жесткими пластинами из стекла или кремния. Секрет заключается в точной толщине этих слоев, рассчитанной с помощью компьютерных моделей.

Материал успешно гасит как механические вибрации, так и шум, что было доказано в лабораторных испытаниях. При падении на стол материал ударялся тихо и даже не подпрыгивал, что делает созданный композит идеальным для применения в окнах, корпусах машин и других автомобильных деталях, а также в аэрокосмической отрасли.