Идеально при шумных соседях: создан прорывной материал, гасящий вибрации

Опубликовано 11 октября 2024, 19:301 мин.
Идеально при шумных соседях: создан прорывной материал, гасящий вибрацииИ снижающий шум
Исследователи из ETH Zurich разработали инновационный композитный материал, который эффективно гасит вибрации и шум, сохраняя при этом жесткость. Обычно демпфирующие материалы, такие как пены или резина, делают технические системы более громоздкими и менее эффективными, но это новое изобретение может изменить ситуацию.
© Michel Büchel / ETH Zurich
Под руководством Иоанны Цимури команда создала слоистый материал, состоящий из ультратонких резиноподобных полимерных слоев между жесткими пластинами из стекла или кремния. Секрет заключается в точной толщине этих слоев, рассчитанной с помощью компьютерных моделей.
Материал успешно гасит как механические вибрации, так и шум, что было доказано в лабораторных испытаниях. При падении на стол материал ударялся тихо и даже не подпрыгивал, что делает созданный композит идеальным для применения в окнах, корпусах машин и других автомобильных деталях, а также в аэрокосмической отрасли.