Идеально разбивают яйца: Tesla улучшила своих человекоподобных роботов

Демонстрация показала несколько впечатляющих возможностей роботов: они прошли процесс калибровки силы, разбив куриное яйцо и сохранив его содержимое в целости, а также способны сканировать и запоминать окружающую обстановку, формируя цифровые карты из облака точек.

Обучение роботов манипулированию объектами включает в себя человека в специальном костюме – робот повторяет движения человека, чтобы научиться оптимальной технике манипулирования. Кроме того, роботы демонстрировали маневрирование по сложным траекториям и работу с хрупкими объектами замысловатой формы.

По оценкам генерального директора Tesla Илона Маска, они будут стоить около 20 000 долларов и использовать ту же систему искусственного интеллекта, которая используется в электромобилях Tesla.