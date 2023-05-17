Идеально разбивают яйца: Tesla улучшила своих человекоподобных роботов

Идеально разбивают яйца: Tesla улучшила своих человекоподобных роботовИ даже продемонстрировала это
На ежегодном собрании акционеров Tesla был показан видеоролик, демонстрирующий улучшенные навыки человекоподобных роботов Optimus. Самостоятельная ходьба, идеальное разбивание яиц и не только.
В прошлом году Tesla представила прототип Tesla Bot второго поколения, которому даже требовалась помощь для передвижения. Затем в видеоролике, выпущенном в марте, было показано, как два таких робота самостоятельно перемещаются по комнате и используют электрические инструменты. В последнем видео группа из пяти роботов Optimus «грациозно» передвигается по цеху Tesla, где готовятся к сборке пикапы Cybertruck.
Демонстрация показала несколько впечатляющих возможностей роботов: они прошли процесс калибровки силы, разбив куриное яйцо и сохранив его содержимое в целости, а также способны сканировать и запоминать окружающую обстановку, формируя цифровые карты из облака точек.
Обучение роботов манипулированию объектами включает в себя человека в специальном костюме – робот повторяет движения человека, чтобы научиться оптимальной технике манипулирования. Кроме того, роботы демонстрировали маневрирование по сложным траекториям и работу с хрупкими объектами замысловатой формы.
По оценкам генерального директора Tesla Илона Маска, они будут стоить около 20 000 долларов и использовать ту же систему искусственного интеллекта, которая используется в электромобилях Tesla.