Идея устроить военных на завод не помогла: в Китае работники Foxconn устроили массовые протесты

На видеозаписях, которые появились в Интернете, рабочие завода люди в масках стоят перед рядами полицейских. Полицейские пинали и били дубинками одного из протестующих после того, как он схватил металлический шест, которым его пытались ударить. Люди, сделавшие эти кадры, сказали, что они были сняты на месте событий. На других видеозаписях видно, как протестующие распыляют огнетушители в сторону полиции.

По словам автора видео, протест в Чжэнчжоу начался, когда тысячи рабочих собрались у общежитий и столкнулись с сотрудниками заводской охраны.

Foxconn, крупнейший сборщик смартфонов и другой электроники, испытывает трудности с выполнением заказов на iPhone 14 после того, как в прошлом месяце тысячи работников ушли с завода после жалоб на небезопасные условия труда. Ранее даже появлялись предложения отправлять туда бывших военных и не только.