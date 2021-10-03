Идею США создать собственное производство чипов признали опасной

Наука и технологии
Сегодня в 13:11
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Идею США создать собственное производство чипов признали опаснойМожет ухудшить стабильность цепочек поставок
Председатель совета директоров крупнейшей полупроводниковой компании TSMC Марк Лю предупредил, что намерения США создать собственное производство чипов может привести к негативному результату.
По его словам, локализация полупроводников не улучшит стабильность цепочек поставок, может лишь ухудшить её. Лю также считает, что США запланировали вложения в индустрию из-за «политического убеждения покупателей».
Сама TSMC намерена вложить в производство чипов $100 млрд в течение ближайших трёх лет. Однако Лю признаёт, что этого может быть недостаточно. При этом законопроект США, ориентированный на помощь американским технологическим индустриям в конкуренции с Китаем, предусматривает финансирование производства полупроводников на $52 млрд.
Законопроект могут одобрить в США уже в следующую среду.