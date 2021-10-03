Идею США создать собственное производство чипов признали опасной

По его словам, локализация полупроводников не улучшит стабильность цепочек поставок, может лишь ухудшить её. Лю также считает, что США запланировали вложения в индустрию из-за «политического убеждения покупателей».

Сама TSMC намерена вложить в производство чипов $100 млрд в течение ближайших трёх лет. Однако Лю признаёт, что этого может быть недостаточно. При этом законопроект США, ориентированный на помощь американским технологическим индустриям в конкуренции с Китаем, предусматривает финансирование производства полупроводников на $52 млрд.

Законопроект могут одобрить в США уже в следующую среду.