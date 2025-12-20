iFixit добрались до внутренностей первого шлема дополненной реальности Samsung

Камеры и датчики собраны в отдельный модуль, что облегчает доступ к основной электронике. Материнская плата и система охлаждения тоже относительно удобны для ремонта. Особенно экспертов порадовало, что дорогие экраны micro-OLED крепятся на винтах, без клея.

Galaxy XR хоть и показывает “прогресс” в конструкции, но вопрос всё тот же: обеспечит ли Samsung доступ к запчастям и ремонту.