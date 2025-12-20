iFixit добрались до внутренностей первого шлема дополненной реальности Samsung

iFixit добрались до внутренностей первого шлема дополненной реальности SamsungСможет ли гарнитура стать альтернативой Apple Vision Pro
© iFixit
В отличие от Apple Vision Pro, Samsung отказалась от экрана с «искусственными глазами» на передней панели. Это упростило конструкцию и снизило риск повреждений. Одним из удачных решений стал внешний аккумулятор. Он уменьшает нагрузку на голову и, что важнее, его проще заменить со временем.
Интересно, что внутри Galaxy XR есть наклейка «Void if tampered» («Недействительно в случае вскрытия»). Внутри много винтов, а под ними — “продуманная конструкция”. Все компоненты расположены в одном слое. Наклейка, кстати, говорит о том, что Samsung не рассчитывает на умелые руки энтузиастов, тем более публиковать никаких руководств по ремонту компания, видимо, не планирует.
Некоторые элементы, которые соприкасаются с кожей, например передняя накладка, крепятся на магнитах и легко снимаются для чистки или замены. Однако задняя подушка не предназначена для снятия.
Камеры и датчики собраны в отдельный модуль, что облегчает доступ к основной электронике. Материнская плата и система охлаждения тоже относительно удобны для ремонта. Особенно экспертов порадовало, что дорогие экраны micro-OLED крепятся на винтах, без клея.
Galaxy XR хоть и показывает “прогресс” в конструкции, но вопрос всё тот же: обеспечит ли Samsung доступ к запчастям и ремонту.