Опубликовано 09 мая 2026, 17:081 мин.
iFixit оценил ремонтопригодность наушников — AirPods Max 2 набрали всего 4 баллаЛучшими стали Fairbuds XL
Эксперты iFixit добрались до беспроводных наушников. Первым в новой категории стал обзор полноразмерных моделей. Лучший результат — 10 баллов из 10 — получили наушники Fairbuds XL.
В Fairbuds XL можно заменить практически всё: амбушюры, аккумулятор, оголовье, сетку динамиков и сами динамики. Кроме того, iFixit оценило, что производитель даёт понятные инструкции по ремонту и продаёт запасные части.
Sony WH-1000XM6 получили 6 баллов. AirPods Max 2 набрали только 4 балла — батарея глубоко внутри, много клея и необычные винты.
Хуже всех оказались бюджетные модели Beats Solo 4, Beats Studio Pro, Anker Soundcore Q20i и Skullcandy Crusher ANC 2 — у них по 2 балла из-за припаянных батарей, обилия клея и несъёмных деталей.