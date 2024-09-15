Портативная электростанция FixHub оснащена аккумулятором емкостью 55 Вт/ч, обеспечивающим более восьми часов непрерывной пайки на одной зарядке. Она оснащена двумя портами USB-C мощностью до 100 Вт, что позволяет пользователям питать или заряжать другие устройства, например телефоны, одновременно работая с паяльником. Устройство оснащено дисплеем для контроля состояния паяльника и циферблатом для точной регулировки температуры до 400ºC.

Паяльник оснащен автоматическим режимом сна, термостойкой насадкой и функцией обнаружения падения. Он нагревается менее чем за пять секунд, а в комплекте с ним поставляется несколько вариантов наконечников для различных видов пайки.

Цена? 299,95 долларов за полный набор инструментов. Поставки начнутся 15 октября в США, Канаде, Австралии и Европе.