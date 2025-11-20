iFlytek представила наушники со встроенным переводчиком и батареей на 42 часа

iFlytek представила наушники со встроенным переводчиком и батареей на 42 часаПереводящие
Система использует воздушную передачу звука и датчик костной проводимости, чтобы лучше распознавать голос как рядом, так и на расстоянии. Каждый наушник оснащён тремя микрофонами, которые снижают шум окружающей среды.
Перевод работает на основе модели синхронного перевода iFlytek и поддерживает более 100 тысяч профессиональных терминов из медицины, финансов, промышленности и других сфер. Компания утверждает, что при переводе между китайским и английским задержка составляет около двух секунд, а качество звучания переведённого голоса превышает 90%.
В марте 2026 года наушники получат обновление, которое добавит офлайн-перевод для 18 языковых пар. Устройство также может записывать двуязычные диалоги, сохраняя звук и текст на смартфон.
Есть защита IP55 и антибактериальное покрытие. Время работы достигает 42 часов с чехлом.