Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2025, 22:50
1 мин.

iFlytek представила наушники со встроенным переводчиком и батареей на 42 часа

Переводящие
iFlytek выпустила в Китае новые умные наушники с функцией перевода. На этапе предзаказа они стоят 2 499 юаней (около 352 долларов). Наушники получили конструкцию с креплением за ухо и умеют переводить речь в реальном времени. В них встроен ИИ-помощник, который может подводить итоги обсуждений и отвечать на вопросы прямо в устройстве.
iFlytek представила наушники со встроенным переводчиком и батареей на 42 часа

© iFlytek

Система использует воздушную передачу звука и датчик костной проводимости, чтобы лучше распознавать голос как рядом, так и на расстоянии. Каждый наушник оснащён тремя микрофонами, которые снижают шум окружающей среды.

Перевод работает на основе модели синхронного перевода iFlytek и поддерживает более 100 тысяч профессиональных терминов из медицины, финансов, промышленности и других сфер. Компания утверждает, что при переводе между китайским и английским задержка составляет около двух секунд, а качество звучания переведённого голоса превышает 90%.

iFlytek представила наушники со встроенным переводчиком и батареей на 42 часа

© iFlytek

В марте 2026 года наушники получат обновление, которое добавит офлайн-перевод для 18 языковых пар. Устройство также может записывать двуязычные диалоги, сохраняя звук и текст на смартфон.

Есть защита IP55 и антибактериальное покрытие. Время работы достигает 42 часов с чехлом.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
Теги:
#наушники
,
#переводчик