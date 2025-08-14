Опубликовано 14 августа 2025, 16:561 мин.
Игорь Бабушкин — сооснователь xAI Илона Маска — объявил об уходеСоздаёт венчурный фонд
Игорь Бабушкин, сооснователь ИИ-стартапа Илонa Маска xAI, объявил о своём уходе из компании. В xAI он руководил инженерными командами и помог сделать стартап одним из ведущих разработчиков ИИ-моделей в Силиконовой долине всего за несколько лет.
В своём посте Бабушкин написал, что уходит, чтобы основать собственный венчурный фонд Babuschkin Ventures. Фонд будет поддерживать исследования безопасности ИИ и стартапы. Идею создания фонда его вдохновил ужин с Максом Тегмарком из Future of Life Institute, где они обсуждали безопасное развитие ИИ для будущих поколений.
Уход Бабушкина происходит на фоне нескольких скандалов с чат-ботом Grok от xAI. Бот брал за основу личное мнение Маска по ситуациям, выдавал антисемитские высказывания. Эти инциденты отвлекли внимание от технологических успехов компании, чьи модели конкурируют с OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.