В своём посте Бабушкин написал, что уходит, чтобы основать собственный венчурный фонд Babuschkin Ventures. Фонд будет поддерживать исследования безопасности ИИ и стартапы. Идею создания фонда его вдохновил ужин с Максом Тегмарком из Future of Life Institute, где они обсуждали безопасное развитие ИИ для будущих поколений.

Уход Бабушкина происходит на фоне нескольких скандалов с чат-ботом Grok от xAI. Бот брал за основу личное мнение Маска по ситуациям, выдавал антисемитские высказывания. Эти инциденты отвлекли внимание от технологических успехов компании, чьи модели конкурируют с OpenAI, Google DeepMind и Anthropic.