Игрок в блэкджек попросил помощи у ИИ, или почему так лучше не делать

Ответы ИИ оставляли игрока в недоумении, предлагая варианты, которые не соответствовали базовой стратегии игры в блэкджек, порой они были даже слишком рискованными и совсем не выигрышными.

Несмотря на некоторые изменения в «промтах», ИИ все равно проявлял растерянность, что приводило к забавным, но сомнительным подсказкам.

Какой урок можно извлечь? Автор считает, что, возможно, искусственный интеллект и азартные игры не сочетаются, но эта авантюра, несомненно, принесла ему немало смеха.

Подробнее о ходе эксперимента можно прочитать в источнике.