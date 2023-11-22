Игрок в блэкджек попросил помощи у ИИ, или почему так лучше не делать

Игрок в блэкджек попросил помощи у ИИ, или почему так лучше не делатьПолучилось «не очень»
В попытке использовать возможности генеративного ИИ для получения преимущества в блэкджеке один из эетузиастов попытался получить совет по игре. Смелый эксперимент заключался в использовании PaLM Makersuite от Google для консультации с ИИ по поводу оптимальных ходов в блэкджеке. Результаты? Скажем так, искусственный интеллект «пошел в разнос».
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Ответы ИИ оставляли игрока в недоумении, предлагая варианты, которые не соответствовали базовой стратегии игры в блэкджек, порой они были даже слишком рискованными и совсем не выигрышными.
Несмотря на некоторые изменения в «промтах», ИИ все равно проявлял растерянность, что приводило к забавным, но сомнительным подсказкам.
Какой урок можно извлечь? Автор считает, что, возможно, искусственный интеллект и азартные игры не сочетаются, но эта авантюра, несомненно, принесла ему немало смеха.
Подробнее о ходе эксперимента можно прочитать в источнике.