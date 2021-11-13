Игровой сервис NVIDIA поймали за ограничением частоты кадров в некоторых играх

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Игровой сервис NVIDIA поймали за ограничением частоты кадров в некоторых играхВсё во имя стабильности работы
Сервис GeForce Now — это облачная игровая платформа, которая позволяет запускать игры на удалённых серверах и играть в них на своих слабых устройствах. У сервиса есть разные варианты подписки. Как оказалось, у части из них есть ограничения частоты кадров в 12 определённых играх ради обеспечения стабильной производительности.
Это заметили пользователи Reddit. Они увидели, что некоторые игры не выдают fps выше 60. Например, в Cyberpunk 2077 наблюдалась частота кадров 45 fps. NVIDIA даже признавала ограничение. Ниже представлен список игр с аналогичными ограничениями:
В компании пояснили, что подписчиков Priority в качестве доступной частоты кадров указана 60 fps или выше для большинства игр. Однако есть исключения, которые, как определил сервис, не могут хорошо работать на 60 fps. Также в компании уточнили, что в настоящее время не ограничивают частоту кадров на уровне RTX 3080.
Источник: The Verge