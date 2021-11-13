Игровой сервис NVIDIA поймали за ограничением частоты кадров в некоторых играх

Это заметили пользователи Reddit. Они увидели, что некоторые игры не выдают fps выше 60. Например, в Cyberpunk 2077 наблюдалась частота кадров 45 fps. NVIDIA даже признавала ограничение. Ниже представлен список игр с аналогичными ограничениями:

В компании пояснили, что подписчиков Priority в качестве доступной частоты кадров указана 60 fps или выше для большинства игр. Однако есть исключения, которые, как определил сервис, не могут хорошо работать на 60 fps. Также в компании уточнили, что в настоящее время не ограничивают частоту кадров на уровне RTX 3080.