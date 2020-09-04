Игру Fortnite начали использовать для кражи данных банковских карт

Об этом узнали специалисты компании Eset. Они нашли фишинговый ресурс, на домашней странице которого размещены 150 ссылок, связанных с Fortnite. Сайт предлагает пользователям получить преимущества в игре. Когда посетитель ресурса выбирает желаемый игровой предмет, его перенаправляют на другую страницу для ввода электронной почты и пароля. То есть злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам пользователей.

Далее пользователя просят ввести полное имя, почтовый индекс и данные о кредитке. Жертве сообщают, что у владельцев сайта нет лицензии на распространение контента в некоторых странах, поэтому им нужна информация для выставления счетов.

Этот сайт находится в поисковике, распространяется в социальных сетях и на форумах.