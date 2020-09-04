Наука и технологии
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Игру Fortnite начали использовать для кражи данных банковских карт
В сети появился фишинговый сайт, которые «продаёт» игровые предметы
Киберпреступники используют бренд игры Fortnite, чтобы красть данные банковских карт. Соответственно, так мошенники могут вывести деньги со счёта.
Об этом узнали специалисты компании Eset. Они нашли фишинговый ресурс, на домашней странице которого размещены 150 ссылок, связанных с Fortnite. Сайт предлагает пользователям получить преимущества в игре. Когда посетитель ресурса выбирает желаемый игровой предмет, его перенаправляют на другую страницу для ввода электронной почты и пароля. То есть злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам пользователей.
Далее пользователя просят ввести полное имя, почтовый индекс и данные о кредитке. Жертве сообщают, что у владельцев сайта нет лицензии на распространение контента в некоторых странах, поэтому им нужна информация для выставления счетов.
Этот сайт находится в поисковике, распространяется в социальных сетях и на форумах.