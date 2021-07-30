Игру о приключениях в путешествии по Сибири временно раздают бесплатно

Игру можно будет забрать, не заплатив ни копейки, до 2 августа 16:00 по московскому времени. Раздачу устроил издатель игры компания Wanderlust. Это было сделано в честь годовщины другой игры — Liberated. Её, кстати, можно купить со скидкой за 109 рублей.

Над Wanderlust: Transsiberian трудились создатели «Ведьмака». Игра повествует о путешествии двух мужчин из Москвы во Владивосток по Транссибирской железнодорожной магистрали. «От монументальной Москвы до нескончаемых берёзовых лесов и одиноких дорог Сибири — в России есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Погрузитесь в её уникальную атмосферу и окажитесь в ситуациях, с которыми вы, вероятно, никогда не столкнётесь в жизни», — предлагают разработчики.