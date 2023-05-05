Игры наконец станут весить меньше терабайта? NVIDIA представила новейший алгоритм сжатия текстур

По сравнению с блочным сжатием, которое является стандартным сжатием текстур с помощью GPU, используемым во многих форматах, NTC обеспечивает в четыре раза более высокое разрешение (в 16 раз больше текселей). Алгоритм представляет текстуры в виде тензоров без допущений блочного сжатия, что делает его более эффективным и функциональным, а также позволяет произвольный и локальный доступ.

NTC сжимает вместе несколько каналов и текстур разного размера, что обеспечивает более высокое качество и битрейт, чем в таких форматах, как JPEG XL или AVIF. Алгоритм использует технику матричного умножения, которую современные графические процессоры выполняют самостоятельно.

NVIDIA представит более подробную информацию об разработке на SIGGRAPH 2023 6 августа.