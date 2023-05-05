Игры наконец станут весить меньше терабайта? NVIDIA представила новейший алгоритм сжатия текстур

Игры наконец станут весить меньше терабайта? NVIDIA представила новейший алгоритм сжатия текстурБолее подробно расскажет о нем в августе
NVIDIA разработала новый алгоритм сжатия под названием Neural Texture Compression (NTC) для решения растущей потребности в видеопамяти для хранения текстур высокого разрешения вместе с их атрибутами для рендеринга материалов высокой реалистичности.
По сравнению с блочным сжатием, которое является стандартным сжатием текстур с помощью GPU, используемым во многих форматах, NTC обеспечивает в четыре раза более высокое разрешение (в 16 раз больше текселей). Алгоритм представляет текстуры в виде тензоров без допущений блочного сжатия, что делает его более эффективным и функциональным, а также позволяет произвольный и локальный доступ.
NTC сжимает вместе несколько каналов и текстур разного размера, что обеспечивает более высокое качество и битрейт, чем в таких форматах, как JPEG XL или AVIF. Алгоритм использует технику матричного умножения, которую современные графические процессоры выполняют самостоятельно.
NVIDIA представит более подробную информацию об разработке на SIGGRAPH 2023 6 августа.