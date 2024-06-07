ИИ Apple получил название «AI», то есть «ИИ»

Как сообщается, Apple Intelligence будет включать в себя продвинутые инструменты для написания сообщений, редактирования фотографий и обобщения текста. Эти возможности будут интегрированы в последние версии операционных систем iPhone, iPad и Mac. В зависимости от сложности задачи, некоторые функции будут работать на устройстве, в то время как другие будут использовать облачные вычисления.

Этот брендинг следует традиции Apple создавать уникальные названия для своих технологий, у которых уже есть названия, например, технологию, лежащую в основе Vision Pro, называть «пространственными вычислениями», а не виртуальной реальностью.

Однако убедить пользователей в конкурентном преимуществе ИИ может оказаться для Apple непростой задачей. Недавно газета Wall Street Journal сообщила, что команда разработчиков ИИ Apple отстает от отраслевых инноваций.