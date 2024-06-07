Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 22:18
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ИИ Apple получил название «AI», то есть «ИИ»

Своеобразная игра слов
Apple собирается представить свою новую систему искусственного интеллекта под брендом «Apple Intelligence». Если суть понятна не сразу, то искусственный интеллект (ИИ) на английском языке — artificial intelligence (AI)
ИИ Apple получил название «AI», то есть «ИИ»
© Ferra

Как сообщается, Apple Intelligence будет включать в себя продвинутые инструменты для написания сообщений, редактирования фотографий и обобщения текста. Эти возможности будут интегрированы в последние версии операционных систем iPhone, iPad и Mac. В зависимости от сложности задачи, некоторые функции будут работать на устройстве, в то время как другие будут использовать облачные вычисления.

Этот брендинг следует традиции Apple создавать уникальные названия для своих технологий, у которых уже есть названия, например, технологию, лежащую в основе Vision Pro, называть «пространственными вычислениями», а не виртуальной реальностью.

Однако убедить пользователей в конкурентном преимуществе ИИ может оказаться для Apple непростой задачей. Недавно газета Wall Street Journal сообщила, что команда разработчиков ИИ Apple отстает от отраслевых инноваций.