ИИ-ассистент Copilot появится на консолях Xbox

Ранее система уже была запущена в бета-версии на нескольких платформах. Она доступна в мобильном приложении Xbox, в операционной системе «Windows 11» и на портативном устройстве «Xbox Ally».

Ассистент можно вызвать голосовой командой во время игры. Сервис анализирует игровой процесс и предлагает подсказки, отвечает на вопросы о предыдущих играх пользователя, дает советы по прохождению и рекомендует новые проекты. Например, он может подсказать, как победить босса или какие материалы нужны для создания предмета в игре «Minecraft».