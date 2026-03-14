ИИ-ассистент Copilot появится на консолях Xbox

Опубликовано 14 марта 2026, 12:591 мин.
ИИ-ассистент Copilot появится на консолях XboxСервис уже тестируется на других платформах
Компания «Microsoft» готовит запуск игрового ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Gaming Copilot» на консолях Xbox текущего поколения. Появление сервиса ожидается в течение этого года. Информацию озвучили представители Xbox во время конференции разработчиков игр GDC.
Ранее система уже была запущена в бета-версии на нескольких платформах. Она доступна в мобильном приложении Xbox, в операционной системе «Windows 11» и на портативном устройстве «Xbox Ally».
Ассистент можно вызвать голосовой командой во время игры. Сервис анализирует игровой процесс и предлагает подсказки, отвечает на вопросы о предыдущих играх пользователя, дает советы по прохождению и рекомендует новые проекты. Например, он может подсказать, как победить босса или какие материалы нужны для создания предмета в игре «Minecraft».