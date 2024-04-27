ИИ-аудиозапись использовали для подставы директора школы: «физрук» арестован

Сфабрикованная аудиозапись, распространенная в январе 2024 года, вызвала большой переполох. Запись, замаскированная под голос директора школы Эрика Эйсверта, была признана судебными экспертами неподлинной. Полиция считает, что Дарьен использовал искусственный интеллект, чтобы манипулировать аудиозаписью и подставить Эйсверта.

Эйсверт, который отрицал содержание записи, был временно отстранен от должности. Этот инцидент вызвал возмущение, преследование в Интернете и угрозы в адрес Эйсверта. Следователи подозревают, что мотивом для Дариена послужил потенциальный отказ в продлении контракта на работу.

Глава округа Балтимор Джон Ольшевски подчеркнул необходимость бдительности в отношении злонамеренного использования ИИ и призвал общественность проявлять осторожность при потреблении онлайн-контента.