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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 03:45
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ИИ-аудиозапись использовали для подставы директора школы: «физрук» арестован

Он отрицает обвинения
Полиция округа Балтимор арестовала физрука средней школы за то, что он якобы использовал искусственный интеллект для создания фальшивой аудиозаписи, на которой директор школы делает расистские и антисемитские замечания. Дажон Лесли Дариен был обвинен в мести, преследовании, краже и нарушении работы школы.
ИИ-аудиозапись использовали для подставы директора школы: «физрук» арестован
© Ferra

Сфабрикованная аудиозапись, распространенная в январе 2024 года, вызвала большой переполох. Запись, замаскированная под голос директора школы Эрика Эйсверта, была признана судебными экспертами неподлинной. Полиция считает, что Дарьен использовал искусственный интеллект, чтобы манипулировать аудиозаписью и подставить Эйсверта.

Эйсверт, который отрицал содержание записи, был временно отстранен от должности. Этот инцидент вызвал возмущение, преследование в Интернете и угрозы в адрес Эйсверта. Следователи подозревают, что мотивом для Дариена послужил потенциальный отказ в продлении контракта на работу.

Глава округа Балтимор Джон Ольшевски подчеркнул необходимость бдительности в отношении злонамеренного использования ИИ и призвал общественность проявлять осторожность при потреблении онлайн-контента.