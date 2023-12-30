ИИ-блогеры захватили рынок объемом $21 млрд: авторы-люди в смятении

И это не просто селфи — ИИ создает текст, изображения и даже программный код «человеческого качества», вызывая опасения автоматизации во всех творческих сферах. Диана Нуньес, соучредитель Aitana, насмехается над «стремительно растущими расценками» и заявляет: «Мы создали своего собственного агента влияния!» Люксовые бренды с удовольствием пользуются этим: KKW Beauty и Louis Vuitton сотрудничают с виртуальными звездами, а реклама H&M с использованием ИИ привлекла в 11 раз больше людей при меньших затратах.

Бекки Оуэн, эксперт в этой области, считает, что ИИ повышает осведомленность и запоминаемость, а не влияет на покупку. А Ребекка Макграт из Mintel отмечает существующий цинизм публики по отношению к человеческим «агентам влияния», что делает поглощение ИИ менее резким. Кроме того, для брендов ИИ предлагает «полный контроль» по сравнению с непредсказуемой жизнью и мнением реальных людей.